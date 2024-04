Somalische piraten laten schip vrij tegen betaling van losgeld

Alle 23 bemanningsleden hebben de kaping overleefd en zijn veilig. KSRM wil niet te veel kwijt over de kaping die 14 maart begon, behalve dat alles is gedaan om de bemanning te redden. Reuters meldt dat vijf miljoen dollar losgeld is betaald.

In 2011 werd ook een schip van KSRM gekaapt, destijds duurde het drie maanden voordat de bemanning vrijkwam. Dit keer werd sneller onderhandeld met de enige Somali die Engels sprak aan boord. De 190-meter lange Abdullah werd drie weken geleden gekaapt door circa 65 piraten. Zij verlieten zondag het schip met negen rubberboten. De Abdullah is nu op weg naar de Verenigde Arabische Staten. Het schip vaart onder de vlag van Bangladesh.

Lees ook: Opnieuw kapen piraten bulkcarrier voor de kust van Somalië Lees ook: ‘Piraten kapen koopvaardijschip bij kust Somalië’