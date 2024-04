HGK Shipping: schakel allemaal over op HVO100

Biodiesel

Schakel allemaal over op biodiesel. Dat is de opmerkelijke oproep die CEO Steffen Bauer van de Duitse binnenvaartrederij HGK Shipping deze week aan de sector doet. Zijn initiatief volgt op het besluit van de Duitse overheid HVO100 goed te keuren als alternatieve brandstof. Tegelijkertijd pleit Bauer voor een financieel steuntje in de rug in de vorm van een tijdelijke korting op de accijns.