Schip ramt hefbrug in Waddinxveen

Brugaanvaring

Een schip is dinsdagmorgen tegen de hefbrug in Waddinxveen gevaren. Volgens de schipper door een storing bij de brug. Door de klap is het brugdek uit de rails geschoten en is ook het hekwerk gebogen. Als gevolg van de botsing hangt het brugdek stil en kan het deel niet naar beneden. De scheepvaart is daardoor gestremd.