Twee bemanningsleden Holland America Line overleden door explosie aan boord

Twee bemanningsleden van Holland America Line zijn in een machinekamer van cruiseschip Nieuw Amsterdam om het leven gekomen door een explosie. Het incident gebeurde vrijdag 22 maart toen het schip in de haven van Half Moon Cay lag, een eiland in de Bahama’s.

De cruisemaatschappij maakte het nieuws zelf bekend op Instagram, maar maakte verder weinig details bekend. Volgens de goed ingevoerde website Cruise Laws News is er een hoop misgegaan aan boord. Door de explosie zou er stoom vrijgekomen zijn in de machinekamer. De brug gaf naar verluidt opdracht tot een alarmprocedure, sloot de waterdichte deuren en schakelde de ventilatie naar de ruimte uit voordat de vrij crewmembers werden geëvacueerd. Drie bemanningsleden kwamen nog op tijd weg voordat de deuren sloten.

De twee bemanningsleden, die niet waren uitgerust met Emergency Escape Breathing Devices (EEBD), waren niet in staat de gesloten, zware hydraulische deuren handmatig te openen. Ze zaten vast in de ruimte. Ze stikten waarschijnlijk door het gebrek aan zuurstof en de hete stoom (180 graden Celsius) die hen overweldigden. Hun lichamen bevonden zich vlakbij de gesloten waterdichte deuren. Cruise Law News zou de informatie van bemanningsleden aan boord hebben ontvangen, die ook foto’s stuurden van de situatie.

Nieuw Amsterdam vertrok op 16 maart uit Fort Lauderdale in Florida, de thuishaven van het schip, op een cruise van acht dagen.

De politie doet onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de twee crewmembers.