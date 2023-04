Rotterdamse trots: Holland Amerika Lijn bestaat 150 jaar

Verjaardag

Dé Rotterdam, het vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, ligt dinsdag 18 april mooi te wezen bij de Cruiseterminal in Rotterdam voor de ontvangst van vele gasten. Precies die dag is het 150 jaar geleden dat de maatschappij werd opgericht. In 1873 dus, het jaar van de vijfde Wereldtentoonstelling in Wenen, waar een beurskrach toen ook de Grote Depressie inluidde. Het jaar waarin Remington de schrijfmachine in serieproductie nam en Levi Strauss zijn octrooi op de spijkerboek verkreeg. Maar dus ook het jaar waarin Antoine Plate en Otto Reuchlin hun bedrijf omzetten in de Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij, de NASM.