Nederlandse Saimaagracht ligt gevangen achter ingestorte brug Baltimore

Weken wachten

De onder de Nederlandse vlag varende Saimaagracht van Rederij Spliethoff in Amsterdam is een van de schepen die gevangen ligt achter de ingestorte brug in Baltimore. Het schip kwam op 24 maart aan in de Oost-Amerikaanse haven en zal daar naar verwachting weken moeten wachten voordat de havenuitgang weer is vrijgemaakt.