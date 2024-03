Foto’s tonen enorme ravage na rammen van brug in Baltimore door Maersk-schip Dali

De enorme ravage die in Baltimore is het containerschip Dali heeft achtergelaten na het rammen van de Francis Scott Key Bridge is goed te zien op nieuwe beelden. Het 290 meter lange schip, gecharterd door de Deense rederij Maersk, ramde eerder vandaag een van de pijlers, waarna de brug instortte. Zeker zeven mensen zijn sindsdien vermist.

Twee mensen konden uit het water worden gered, zegt een woordvoerder van de brandweer. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De reddingswerkers zoeken momenteel nog naar zeven mensen in het water. Volgens de brandweer moet een groot gebied worden doorzocht. Er zijn helikopters en duikers aanwezig om te zoeken naar de vermisten. Eerder zei de brandweer op zoek te zijn naar 20 mensen. De woordvoerder benadrukt dat het aantal van zeven is gebaseerd op de informatie die nu beschikbaar is en dat dat aantal kan veranderen. Ook het aantal voertuigen dat in het water is gevallen is nog onbekend, maar de autoriteiten gaan uit van zeker zeven. Met sonar is in elk geval één voertuig getraceerd.

Tekst gaat verder onder de foto

Belangrijke haven

Bloomberg meldt dat het instorten van de brug grote gevolgen heeft voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. De haven van Baltimore is een van de belangrijkste havens aan de Amerikaanse oostkust. De stalen brug uit 1977 was 2,6 kilometer lang en had vier rijbanen. Een deel ligt nu in het water. Minimaal 20 schepen liggen nu opgesloten achter de ingestorte brug, merendeels havenslepers.

Tekst gaat verder onder de foto

Het containerschip Dali ligt ter hoogte van de brug, blijkt uit gegevens van MarineTraffic. Op foto’s is te zien hoe een deel van de brug op het schip is terechtgekomen. De bemanning is nog aan boord en ongedeerd. Eerder werd in Amerikaanse media gemeld dat het schip olie zou lekken, maar de brandweer heeft nog niet kunnen vaststellen of dat inderdaad het geval is.