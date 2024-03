Brug in Baltimore stort in nadat containerschip pijler ramt

Een containerschip heeft een pijler van een cruciale verkeersbrug in de Amerikaanse stad Baltimore geramd. Als gevolg daarvan is de 2,6 kilometer lange Francis Scott Key Bridge uit 1977 over de rivier de Patapsco ten zuidoosten van de stad volledig ingestort, zo blijkt uit beelden van lokale media. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn.

Er zijn mogelijk meerdere voertuigen in het water verdwenen. De politie meldt dat er ‘bouwarbeiders’ zoek zijn. De brandweer spreekt over ‘een incident met mogelijk veel slachtoffers’. Er wordt naar zeven mensen gezocht, aldus lokale media. Mogelijk waren er in de nacht werkzaamheden aan de brug. Plaatselijke media melden dat een groot containerschip dat onder Singaporese vlag vaart, de Dali, een pijler ramde. De brug is onderdeel van de ringweg rond de metropool Baltimore.