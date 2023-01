Telefoonverbod voor loodsen na Ever Forward-incident

Het loodswezen van Maryland in de Verenigde Staten heeft loodsen verboden hun telefoon te gebruiken wanneer ze aan boord zijn. Dat besluit volgt op de gronding van het containerschip Ever Forward vorig jaar maart. De loods van dienst pleegde tijdens het uitvaren van de haven onder andere vijf telefoontjes.

Het loodswezen heeft de regels aangepast en een telefoonverbod opgenomen, meldt The Maritime Executive.

De loods van de Ever Forward had 15 jaar ervaring in de haven van Maryland. Maar bij het uitvaren van de Chesapeake Bay 15 maart ging het flink mis. Het schip liep vast op een oesterbank en zat ruim een maand vast. De loods miste het belangrijke draaipunt. Uit een reconstructie van de Amerikaanse Kustwacht bleek dat hij veelvuldig telefoneerde.

Van de 126 minuten tussen het losgooien van de trossen en het vastlopen, belde hij 62 minuten, verdeeld over vijf telefoontjes. Ook stuurde hij twee sms’jes en was hij begonnen aan het opzetten van een e-mail. De loods is geschorst. Hij verklaarde dat het niet ongebruikelijk was dat een loods persoonlijke zaken regelde aan boord.

Eerder deze week werd bekend dat de staat Maryland bijna 700.000 euro schadevergoeding eist van rederij Evergreen, eigenaar van de Ever Forward.

