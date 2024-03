Veel rondvaartschippers gezocht in Amsterdam

Het tekort aan rondvaartschippers in Amsterdam is zo nijpend, dat de rederijen gezamenlijk een wervingscampagne zijn begonnen. Door vergrijzing en aanvullende regelgeving zijn veel nieuwe schippers nodig.

Het tekort aan rondvaartschippers speelt al een tijd. Eerder organiseerden opleiders aparte voorlichtingsdagen, waarbij geïnteresseerden met een schipper mochten meevaren om te zien of het vak iets voor hen in, bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Binnenvaart in november afgelopen jaar.

Om nog meer mensen te werven is de site Rondvaartschipperworden.nl sinds deze week online. ‘We willen de buitenwereld laten zien hoe mooi het beroep is en hoe eenvoudig een eerste stap in deze richting te maken is’, aldus een Arjen Bergijk van opleider Vaarplezier.

Vier rederijen

De vier rondvaartrederijen Friendship, Stromma, ’t Smidtje en Mokumboot werken samen met Vaarplezier om schippers (en overige medewerkers) aan te trekken. ‘De vijf partijen willen de beeldvorming rondom het vak rondvaartschipper verbreden. Vaak blijkt dat nieuwe kandidaten zich nooit hadden gerealiseerd dat rondvaartschipper een fulltime baan is, die het hele jaar door kan worden vervuld. De campagne wil het vak op de radar plaatsen van iedereen die van varen en hospitality houdt.’

Klein Vaarbewijs

Er zijn tientallen nieuwe schippers per jaar nodig vanwege aangepaste Europese regelgeving. Bergijk: ‘In de oude binnenvaartregeling staat dat als een schip gekeurd is als open rondvaartboot, alleen klein vaarbewijs 1 nodig is met marifoon. Deze uitzonderingsregel gaat vervallen. In Amsterdam zijn voor ongeveer 180 boten dus schippers nodig met een groot vaarbewijs of rondvaartdiploma.’ Er komt wel een overgangstermijn van drie jaar.

De rondvaartrederijen moeten dus op zoek naar personeel met de juiste papieren voor de grotere boten. Maar ook op de kleinere boten is nog personeel nodig. ‘Je kunt schipper worden met Klein Vaarbewijs op de kleinere, open rondvaartboten. De schipper is daar vaak ook zelf de gids. De rederijen en de opleider verzorgen samen een kort, maar gedegen inwerktraject over de vaarregels, marifoongebruik, omstandigheden en hospitality.’

Na gebleken geschiktheid kunnen kandidaten doorstromen naar de grotere rondvaartboten, met de opleiding tot rondvaartschipper. Dat kan in diverse vormen, in dienst van een rederij of als ZZP’er. In diverse gevallen zijn subsidies mogelijk.

Behalve rondvaartschippers zijn de rederijen ook op zoek naar andere medewerkers. Vacatures daarvoor zijn ook te vinden op de site.