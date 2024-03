Gezocht… Schipper rondvaartboot

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.



Titel: (gepensioneerd) part-time schipper

Bedrijf: Rederij Van der Valk Avifauna

Standplaats: Alphen aan den Rijn

Sector: Pleziervaart

Werver: Jochem Woudstra, rederijmanager

Hoeveel schepen varen onder de rederij van Van der Valk?

Ooit waren dat er vier, nu hebben we er twee. Eén daarvan is een Amsterdamse rondvaartboot, met een capaciteit van 72 passagiers. Het andere schip, voor maximaal 142 dagjesmensen, is meer dan honderd jaar oud en werd voor de opmars van het treinverkeer gebruikt als pendelvaartuig tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Leiden.

Waarom zijn het nu twee en waren het ooit vier schepen?

Deels doordat de markt verandert. De animo om hier een hele dag voor uit te trekken neemt af. Vroeger wilde men bijvoorbeeld in Woerden opgehaald worden, het Avifauna bezoeken en daarna weer teruggebracht worden. Nu gaan mensen eerder op eigen beweging naar het vogelpark, maken een rondvaart op het Braassemermeer, de Westeindeplassen of Kaagerplassen, en gaan dan zelf naar huis. Men kiest voor korter entertainment.

Wat is er zo mooi aan deze plassen?

Dit zijn natuurlijk ontstane watergebieden. Zo is het Braassemermeer een overblijfsel van de Haarlemmermeer en het Leidsemeergebied: originele stukken Zuid-Hollands landschap.

In de vacature hinten jullie op een gepensioneerde schipper. Waarom?



We zijn een seizoensbedrijf en varen van 1 april tot 1 oktober, vier dagen per week. Behalve rondvaarten worden we ingezet voor bruiloften, verjaardagen, bedrijfsfeestjes. We kunnen de schipper geen vast contract aanbieden – dit is oproepwerk. Bovendien merken we dat vooral gepensioneerde schippers het leuk vinden om met mensen om te gaan. Een belangrijk onderdeel van het werk is gastvrijheid. Men moet het leuk vinden om aardige wetenswaardigheden over de omgeving te vertellen. Jongere schippers, is onze ervaring, hebben eerder last van microfoonvrees ten overstaan van 100, 120 mensen.

Hoe komen jullie schippers aan de benodigde kennis?

Je vaart eerst een maandje mee en we hebben materialen met informatie over het gebied. Dat is allemaal niet zo spannend; het vaargebied, met weinig scheepvaart, is ook niet zo ingewikkeld. De uitdaging is om goed met gasten om te gaan. Je werkt in een team waarbij je de gasten ontvangt en meehelpt bij het dekken van de tafels en klaarzetten van het buffet. We helpen elkaar in een hecht en gezellig team, ook bijvoorbeeld met het aan boord sjouwen van etenswaren en drankjes.

Op welke dagen werkt de schipper?



Dat ligt grotendeels aan de wensen van de schipper zelf. De één wil één dag werken, de ander drie dagen. De één wil niet in het weekend omdat hij dan op zijn kleinkinderen oppast, de ander juist wel omdat zijn vrouw dan ook bijvoorbeeld werkt. Ik probeer de roosters altijd een week of drie, vier van tevoren klaar te hebben. Dat gebeurt in overleg met de schippers waarbij de flexibiliteit van twee kanten moet komen.

Ik las ook nog iets over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Behalve dat we een bruto uurloon betalen volgens de horeca-CAO kun je bijvoorbeeld met 50 procent korting overnachten in Van der Valk hotels, goedkoper producten kopen in de slagerijen van Van der Valk of een bed met korting kopen bij Swiss Sense. Het leukste is natuurlijk dat je ervoor zorgt dat mensen een fantastische dag hebben. Dat lijkt me toch aantrekkelijker dan vrachtwagenchauffeur zijn die de hele dag een lading grint moet rondbrengen.

Is deze vacature iets voor jou? Of heb je vragen, neem dan contact op met:

Rederij Van der Valk Avifauna

hr@avifauna.valk.nl

