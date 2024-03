Grote hijsoperatie voor het plaatsen pijlers Zoutdam IJmuiden gebeurt al deze zaterdag

De grote hijsoperatie van twee pijlers van Zoutdam IJmuiden vindt wegens de verwachte weersomstandigheden al dit weekend plaats op zaterdag 30 en zondag 31 maart. De oorspronkelijke planning was dat de operatie 3 en 4 april uitgevoerd zou worden. Het hijsen en plaatsen van de pijlers die elk 27,5 meter hoog, 8 meter breed én bijna 3000 ton zwaar zijn, duurt per pijler ongeveer 20 uur. De zoutdam is een constructie om zoutwater selectief af te voeren waarmee Rijkswaterstaat verder verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden voorkomt.

Voor het plaatsen van de pijlers komt het enorme kraanschip Gulliver naar IJmuiden. Dit is een kraanschip van de buitencategorie met een afmeting van 108 meter lang en 48 meter breed, die beschikt over twee kranen van 90 meter hoog. Deze kranen hebben samen een hijsvermogen van 4000 ton. Voor het uitvoeren van de hijsoperatie moeten de omstandigheden goed zijn. Zo mag het niet te hard waaien, moet er voldoende zicht zijn en mag het water in het Binnenspuikanaal niet te hard stromen.

Bouw pijlers

De bouw van Zoutdam IJmuiden is ruim een jaar geleden gestart. De verschillende onderdelen, zoals de pijlers en de wanden van de zoutdam worden op land voorgebouwd. Voor de pijlers is ongeveer 1000 m3 beton per pijler gebruikt. De pijlers zijn in acht stappen van 3,25 meter opgebouwd op een voet van 1,5 meter hoog. Bij het storten van het beton zijn er ook ankers geplaatst. De ankers zijn samen met de hijsframes, die bevestigd zijn aan de ankers, nodig om de pijlers op te kunnen hijsen en te plaatsen op hun definitieve plek in het Binnenspuikanaal. De pijlers zijn nu nog hol. Zo zijn ze niet te zwaar om op te tillen. Na plaatsing worden de pijlers gevuld met zand.

Selectief onttrekken zoutwater

Via Zeesluis IJmuiden stroomt veel meer zoutwater het Noordzeekanaal in dan via de Noordersluis. Door zoutwater selectief te onttrekken voorkomt Rijkswaterstaat dat het Noordzeekanaal te zout wordt, omdat te veel zoutwater negatieve effecten heeft op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater.

De zoutdam is een soort brievenbus om het zoute water weer af te voeren. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het zoute water naar de bodem. Door een opening onderin de zoutdam stroomt het zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex terug naar zee. Het zoete water wordt door de zoutdam tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal. Volgens planning wordt de zoutdam eind 2024 in gebruik genomen.

Er is geen stremming voor de scheepvaart.

Via een livestream kunnen mensen meekijken op de bouwplaats.