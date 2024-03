Plaatsing zware betonnen pijlers markeren bouwbegin Zoutdam IJmuiden

Al zo’n 150 geïnteresseerden hebben zich aangemeld voor een informatiebijeenkomst over de bouw van de nieuwe Zoutdam IJmuiden. ‘We gaan precies uitleggen wat we gaan doen’, zegt persvoorlichter Pieter Zoon van Rijkswaterstaat. Dan heeft hij het over de plaatsing van twee gigantische pijlers, die het begin van de bouw markeren.

Zoutdam IJmuiden wordt onderdeel van het sluizencomplex en moet voorkomen dat teveel zout water via het Noordzeekanaal het achterland bereikt. De Zoutdam wordt gebouwd in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex. De 27,50 meter lange pijlers zijn op de oever gebouwd door aannemer Van Hattum en Blankevoort en wegen 3000 ton per stuk. Per pijler is ongeveer 1000 kubieke meter beton gebruikt. Vanwege het zijn er niet veel hijskranen die zo’n hijsklus aankunnen. Maar het kraanschip Gulliver zal de klus klaren op 3 en 4 april.

Wanneer de pijlers op hun plek staan, worden ze gevuld met zand. Daarna worden tussen de pijlers de wanden en deur geplaatst. De bouw van het kunstwerk duurt nog tot eind dit jaar.

Aanmelden

Rijkswaterstaat organiseert woensdag 13 maart 2024 samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort een informatiebijeenkomst over de bouw van Zoutdam IJmuiden. In de presentatie zal veel aandacht zijn voor de bouw van de enorme constructie en met name het plaatsen van de pijlers van de zoutdam.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen doel en aanleiding voor de aanleg van de zoutdam aan de orde. Ook wordt het principe van het selectief onttrekken van zoutwater door de zoutdam toegelicht.

De gratis informatiebijeenkomst vindt plaats in het 711 Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. De inloop is vanaf 19.00 uur en de presentatie start om 19.30 uur. Na de presentatie is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via het aanmeldformulier op de Facebookpagina Rijkswaterstaat Zoutdam IJmuiden.