Van Hattum en Blankevoort bouwt zoutdam voor Zeesluis IJmuiden

Waterbouwer Van Hattum en Blankevoort is begonnen met de bouw van een zogenoemde zoutdam in het Binnenspuikanaal naast de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Die constructie moet verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegengaan.

Door de omvang van het sluiscomplex in IJmuiden stroomt bij het schutten van schepen telkens grote hoeveelheden zout zeewater het Noordzeekanaal in. Dat is slecht voor de natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening. Door de techniek van selectieve onttrekking wordt dit zoute water weer afgevoerd naar zee via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden.

Werking

In het Binnenspuikanaal, voor de spuisluis en het gemaal, komt een betonnen wand. Deze vormt de zoutdam, die op een diepte tussen 16 en 23 meter beneden NAP een opening krijgt. Hierdoor stroomt zoutwater door de opening weer terug naar zee. De dam houdt het zoete water in de bovenste waterlaag van het Noordzeekanaal tegen.

Via Noordersluis

De zoutdam brengt omvangrijke werkzaamheden met zich mee. Zo worden eerst kades over 400 meter lengte aangelegd en twee pijlers van 27 meter gebouwd en in de constructie verwerkt. De constructie moet eind 2024 operationeel zijn.

De Noordersluis blijft tot die tijd in bedrijf. Rijkswaterstaat: ‘Dit maakt het mogelijk om afhankelijk van het aanbod van schepen te schutten via de Noordersluis of via Zeesluis IJmuiden. Met het aanbodgestuurd schutten wordt weliswaar beperkt gebruik gemaakt van de nieuwe Zeesluis IJmuiden, maar kunnen wel alle schepen het sluizencomplex passeren.’

