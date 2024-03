Gezocht…Rechter bij de Kamer van Beroep van de CCR

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Rechter bij de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

Bedrijf: Ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat

Standplaats: Meestal Straatsburg (2 keer per jaar)

Sector: Binnenvaartrechtspraak

Werver: Ceta Noland en Gert Mensink

Wat voor zaken gaat de rechter behandelen?

Aanvaringen met name. Maar je kunt ook denken aan problemen met de lading, bijvoorbeeld wanneer deze kapot is of bedorven. In de tankvaart komt contaminatie van de lading voor.

Kunnen jullie voorbeelden geven van zaken die in Nederland in de publiciteit zijn gekomen?

Dat gebeurt nauwelijks, het zijn meestal Duitse zaken. Omdat de Rijnvloot voor circa zestig procent bestaat uit schepen onder Nederlandse vlag, zijn in veel zaken wel Nederlandse partijen betrokken. Nederlandse partijen brengen echter vrijwel nooit zaken aan, omdat Nederland met de Maritieme Kamer in Rotterdam al beschikt over een in maritieme zaken gespecialiseerde rechtbank. Daarnaast worden alle maritieme zaken in hoger beroep behandeld door het gerechtshof in Den Haag. In Duitsland daarentegen, is het zo dat je moet procederen bij de rechtbank en het gerechtshof in de buurt waarvan de aangeklaagde of gedaagde zich bevindt. Dat kan in sommige gevallen een rechtbank zijn die niet op de hoogte is van het reilen en zeilen in de binnenvaart. In zulke gevallen komt de Kamer van Beroep van de CCR in beeld.

Het gaat om een onbezoldigde functie. Waarom zou een rechter willen solliciteren?

Het gaat om een nevenfunctie, vaak is de kandidaat al elders rechter, of gepensioneerd. Er staat natuurlijk wel een onkostenvergoeding tegenover. Prestige is een grote motivatiefactor: je werkt voor het hoogste rechterlijke college voor binnenvaartzaken. Een klager die in hoger beroep gaat, kan in Nederland kiezen uit het gerechtshof in Den Haag of de Kamer van Beroep van de CCR. Het vonnis van de laatste is definitief, je kan niet nóg eens naar de Hoge Raad. De rechter die eerder op deze positie zat is met pensioen, maar was hiervoor raadsheer bij de Hoge Raad. Zijn voorganger zelfs voorzitter van de Hoge Raad. Dat zegt wel iets over het niveau voor deze functie.

Móet je een binnenvaartachtergrond hebben?

Nee, dat hoeft zeker niet. Veel binnenvaartzaken zijn stafrechtelijk of privaatrechtelijk van aard. Specifieke binnenvaartkennis is zeker meegenomen, maar het gaat er in eerste instantie om dat je een stevige achtergrond hebt in de genoemde juridische disciplines.

Hoe ziet het werkschema eruit?

Er zijn jaarlijks in beginsel twee zittingen in Straatsburg waarbij meerdere zaken worden behandeld. Ook kunnen deze zittingen plaatsvinden in een van de andere verdragslanden. Ruim van tevoren ontvang je een pleitnota die je bestudeert voor de zittingsdag. Bij privaatrechtelijke zaken staan daarin de standpunten van de bij een zaak betrokken partijen. In het privaatrecht werkt het iets anders dan bij het strafrecht, namelijk met onweersproken feiten. Als je niet iets betwist, dan wordt vastgesteld dat het zo is.

Hoe verloopt de benoemingsprocedure?

Een eerste selectie van kandidaten wordt gedaan door aan een onafhankelijke commissie van aanbeveling die bestaat uit zeer ervaren juridische experts, namelijk de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de president van de Rechtbank van Rotterdam en een hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Onze ministers kiezen uit de ten minste drie door hen voorgedragen kandidaten een kandidaat die wordt voorgesteld aan de Ministerraad. Bij goedkeuring wordt deze kandidaat uiteindelijk voorgedragen aan de CCR voor benoeming.

deze website.

Ceta Noland

cd.noland@minbuza.nl

06-52503752

Gert Mensink

gert.mensink@minienw.nl

06-54377095 Is deze vacature iets voor jou? Kijk voor meer informatie op06-5250375206-54377095