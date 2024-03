Zware Kees: garnalenkotter

Column

‘Ooo, schat, wat een schítterend appartement, prachtig! Kijk die keuken toch eens! En hier gaan we de bank neerzetten, kunnen we de hele dag van het práchtige uitzicht genieten!’ ‘Ben je er blij mee? Ik zei toch dat we samen gelukkig gaan worden, lieverd. Maar, wat is er?’ Ongerust loopt Mark, senior chatbot content reviewer, naar zijn kersverse vrouw. ‘Kijk! Daar beneden… daar ligt iets. Iets…vies!’