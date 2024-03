Zien: veel schepen tijdens Pasen op Sail Kampen

Groot maritiem evenement

Kampen staat tijdens Pasen in het teken van Sail Kampen. Zeker 37 historische schepen meren aan in de Hanzestad. De organisatie heeft veel bijzondere schepen naar het evenement weten te trekken, waaronder het 31-meter lange koninklijke jacht Piet Hein dat in 1937 het nationale huwelijksgeschenk was aan prinses Juliana en prins Bernard.