Overboord gevallen hond Famke na 12 dagen teruggevonden

Famke, zo heet de cocker spaniel waar het om gaat, moet op 15 maart op de Moezel van boord zijn gevallen van de Ferox van schipper Saskia de Jong. Ze weet dat het gebeurd moet zijn tussen St Aldegund en Wintrich. Maar hoe Famke te water is geraakt, dat is gissen. Saskia heeft het niet zien gebeuren, maar ze vermoedt dat de hond mogelijk tijdens het spelen in het gangboord een duwtje heeft gekregen van een van haar andere honden. Famke mag dan met haar 15 lentes veel vaarervaring hebben, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Geschrokkken

Saskia en haar zoon, met wie ze samen vaart, zijn nog met briefjes op zoek geweest naar het teefje, maar zonder resultaat. Op het briefje stond onder meer dat het hondje, ondanks haar leeftijd, nog fit genoeg was om naar de kant te zwemmen. Maar ook dat ze door de gebeurtenis wel eens erg geschrokken en bang zou kunnen zijn. De poging leidde tot niets.

Tekst gaat verder onder de foto.

Neuss

Woensdagavond, 12 dagen naar de vermissing, kreeg Saskia een telefoontje van de Wasserschutzpolizei. Haar hond was gevonden. Saskia lag te lossen in Neuss, maar de kraanmachinist bood aan eerder te stoppen, zodat ze Famke kon ophalen. De rit van twee uur naar de Moezel had ze er graag voor over.

Dierenarts

Hoe Famke gevonden werd? Woensdag werd de Wasserschutzpolitie er door bezoekers van een camping bij Zell an der Mosel op attent gemaakt dat er op een eiland tegenover de camping een hond rondliep. Agenten van de WSP legden al snel de link met de hond die als vermist was opgegeven. Ze schakelden de brandweer in, die het hondje van het eiland haalde. Uit voorzorg werd Famke door een dierenarts onderzocht, maar ze bleek niets te mankeren.

Woensdagavond thuis aan boord van de Ferox in Neuss kreeg ze extra lekkere brokjes een werd overladen met knuffels. En donderdagmorgen kwam zelfs de Duitse televisie met de camera aan boord om een reportage te maken die al rond het middaguur op de Duitse RTL werd uitgezonden.