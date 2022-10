Vrolijk hondengeblaf op El Teide

Wie de deur naar de roef op de El Teide opent, wordt verwelkomt door vrolijk hondengeblaf. Het duurt even voordat Demi (19) en Naomi (20) van der Velde de 10 honden tot kalmte hebben gemaand. Ze geven toe dat 10 een beetje veel is, maar ze zijn gek op hun honden. Naomi is vooral dol op teckel Jackie en Demi houdt meer van Whisky, de oudste van het stel.

De twee zussen werken aan boord van de El Teide, terwijl hun ouders Jorg en Rowena op vakantie zijn aan de Middellandse Zee. Niet alleen de ouders, maar de hele familie vaart. ‘Ook wij zijn, geheel volgens familietraditie, twee jaar geleden de schippersopleiding gaan doen.’

Universiteit

Beiden hopen komend jaar hun opleiding af te ronden. Ze zitten in dezelfde klas van 15 leerlingen en zijn de enige twee meiden. Ook broer Jort (17) doet dezelfde opleiding. Demi vindt de lesstof makkelijk. ‘Wij zijn in de binnenvaart opgegroeid. Veel heb je dan al geleerd. Voor jongeren die nog nooit op een schip zijn geweest is dat anders, maar ik ga er zo doorheen.’

Naomi vindt de lessen over reglementen wel lastiger. ‘Die moet je natuurlijk wel exact weten.’

Naast de schippersopleiding volgt Demi het VWO. Ze heeft intussen de deelmodule economie afgerond. ‘Ik wil naar de universiteit. Binnenvaart vind ik leuk en mooi, maar iets medisch lijkt me ook heel gaaf. Ik doe het op mijn gemak, ik denk volgend jaar mijn VWO af te maken.’

Alles tegelijk doen

Studeren doet ze vooral in de maand dat ze niet aan boord werkt. De zussen lossen elkaar maandelijks af. Dat ze nu wel samen aan boord zijn, heeft te maken met de vakantie van hun ouders. Terwijl de El Teide stilligt, wordt onderhoud uitgevoerd aan de motor en kopschroef en worden nieuwe bedden ingebouwd. ‘Een schip dat stilligt verdient niets, dus proberen we alles tegelijk te doen.’

Naomi houdt van het varen. ‘Je voelt je vrij. Ik ging ook altijd graag met mijn opa en oma mee varen. De Donau op, dat vond ik helemaal geweldig. In de maand dat ik thuis ben, mis ik het water echt. Toch verveel ik me nooit aan de wal. We zijn ons huis aan het opknappen en soms ga ik met mijn vriend mee naar boord. Ik heb hem op school leren kennen.’

Mooiste werk

Schuren en verven vinden Naomi en Demi het leukste aan boord. Demi: ‘Als het niet glimt, doen we het opnieuw. We willen echt alles strak in de lak en dat het schip er top uitziet. Voor verven moet het weer wel perfect zijn. Het kan niet in de felle zon en ook niet in de wind. Dus soms moet je dan om vijf uur opstaan om te gaan verven. Komende winter gaan we de machinekamer schuren en verven.’

Tenerife

Sinds een jaar vaart de familie Van der Velde op de El Teide. De scheepsnaam verwijst naar een vulkaan op Tenerife. ‘We waren daar op vakantie en werden verliefd op het landschap. Daarom kozen we voor El Teide. De naam prijkt niet alleen op het schip, maar ook op de werkkleding van de zussen. Naomi ontwierp het logo.

Met het vorige schip voeren ze vaak naar de Neckar, maar het laatste jaar gaan de reizen meestal naar de Moezel. Behalve de zussen werken aan boord nog twee matrozen, een Filipijn en een Italiaan. ‘Aanvankelijk hadden ze niet veel respect voor ons. Ze vonden dat vrouwen aan boord binnen moeten blijven. Terwijl wij echt wel een touw kunnen vastzetten of aan dek kunnen werken. Dat deed onze overgrootoma al, net als mijn oma.’

Honden en ara’s

Terwijl de zussen beurtelings een maand thuis in Zeeland vertoeven, blijven de 10 honden altijd aan boord. ‘Alleen mijn broer neemt zijn eigen hond altijd mee naar huis. De andere honden zijn gewend aan boord. Whisky is met 11 of 12 jaar de oudste. Eigenlijk is 10 iets teveel, we hadden er altijd drie of vier. We hebben ook nog vier ara’s, die worden door mijn moeder verzorgd. Nu zijn ze tijdelijk naar een vogelopvang, omdat zij met vakantie is.’ En er scharrelt ook nog een poes aan boord rond.

Terwijl Demi nog een keer koffie inschenkt in een rode kerstmarktbeker, vertelt Naomi dat ze gek is op Kerstmis en die dagen het liefst in Duitsland doorbrengt. ‘Dan bezoeken we alle kerstmarkten en varen wat rustiger. We kennen zelfs meerdere schippers die, net als wij, kerstbekers sparen.’

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: El Teide

Tonnage: 2706

Afmetingen: 105 x 11,45 meter

Bouwjaar: 2007

Thuishaven: Terneuzen

Eigenaar: VOF Variable

Schippers: Demi en Naomi van der Velde

