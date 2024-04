Overslag Port of Amsterdam daalt 20% naar 63 miljoen ton

De overslag in de haven van Amsterdam bedroeg in 2023 63 miljoen ton en ligt daarmee 20% lager. Alle ladingstromen leverden in. Met name de overslag van kolen daalde flink (-48%).

De Port of Amsterdam is bezig zich minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Die strategie werd vorig jaar verder uitgebouwd door het buiten gebruik stellen van twee terminals voor kolenoverslag. Het volume aan kolen dat werd overgeslagen halveerde in 2023 bijna in vergelijking met het jaar daarvoor: van 14,2 miljoen ton (2022) naar 7,4 miljoen ton in 2023.

Afrika

In lijn met het in de ban doen van fossiele brandstoffen liep de overslag van olieproducten flink terug: van 34,5 miljoen ton in 2023 naar 28,9 miljoen ton in 2023 (-16%). Hier speelde ook het verbod mee dat Nederland instelde op de export van hoogzwavelige brandstoffen (Africa blend) naar Afrika. Ook stokte de aanvoer van olie uit Rusland vanwege de Amerikaanse sancties. Met bijna de helft van het overgeslagen tonnage in de haven (28,9 versus 63,0 miljoen ton) bleef olie overigens veruit de grootste ladingstroom in Amsterdam.

Containers

Maar ook los van de maatregelen die voorvloeien uit het streven van het havenbestuur naar een duurzame toekomst nam de haven sterk gas terug. Agribulk (-7%) en overige droge bulk (-5%) leverden in en kwamen respectievelijk uit op 6,3 en 10,9 miljoen ton, overige natte bulk (zoals plantaardige olie) ging met 21% onderuit naar 6,8 miljoen ton. Ook de overslag van containers, waar Amsterdam overigens een kleine speler is, moest met 26% flink inleveren (van 1,3 naar 1,0 ton miljoen).

Waterstof

Als brandstofhaven zet Amsterdam in op de transitie naar waterstof, schrijft de raad van bestuur onder leiding van CEO Koen Overtoom in het jaarverslag over 2023: ‘Met de terminals voor olieproducten zijn we in gesprek om de ladingstromen te verduurzamen. Met een aantal daarvan zijn we het consortium H2A gestart, om de import en opslag, het gebruik en de doorvoer van groene waterstof mogelijk te maken. Op de langere termijn moet dit de havenactiviteiten rond olieproducten vervangen. Groene waterstof is nodig om industriële processen te verduurzamen en om duurzame brandstoffen te produceren voor zwaar transport, scheepvaart en luchtvaart. We werken hard aan het ontwikkelen van deze nieuwe importketen, samen met bedrijven in en buiten de haven, waterstofproducenten over de hele wereld en potentiële afnemers in het havengebied, andere delen van Nederland en Duitsland’.

Havengelden

Door de verminderde overslag van energieproducten daalden de zeehavengelden met 6,2 miljoen naar 54 miljoen euro (-10,3%). Ook voor 2024 verwacht de haven een verdere terugloop. De inning van het havengeld moet wel soepeler gaan verlopen. De havenmedewerkers kunnen gebruik maken van zelfontwikkelde applicaties voor voor de inning van de havengelden.

De binnenvaart betaalde meer havengeld: afgerond 7,8 miljoen euro in 2023 (was 7,7 miljoen euro in 2022). Ondanks de terugloop in volume kon de Port of Amsterdam een mooi netto resultaat bijschrijven van 55,1 miljoen euro (was 44,5 miljoen in 2022).

