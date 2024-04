Megaboete voor Seatrade voor illegaal slopen schepen in India, Bangladesh en Turkije

Doordat de schepen destijds gevaarlijke stoffen als asbest en bunkerolie bevatten, was de sloop gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid van arbeiders.

Schikking

Naast de boete betaalt Seatrade in een schikking met het Openbaar Ministerie 3 miljoen euro. Dat was volgens het OM het financiële voordeel dat de rederij behaalde met de illegale sloop van schepen.

De zaak tegen het Groningse scheepvaartbedrijf speelt al jaren. De vier schepen vertrokken in 2012 uit de haven van Rotterdam. Omdat direct bij vertrek al duidelijk was dat ze zouden worden gesloopt in het buitenland, ging het om een illegale praktijk.

Eerder veroordeelde de rechtbank van Rotterdam Seatrade en bestuurders al tot geldboetes. Maar in hoger beroep vernietigde het gerechtshof van Den Haag dat besluit omdat een van de rechters mogelijk niet onpartijdig was. Hij had namelijk als advocaat in het verleden al tegenover een van de verdachten gestaan.