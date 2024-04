Zware Kees: nationaliteitseis kapitein

Column

Nu de zomertijd weer is ingevoerd valt me op dat de dagen soms weer lente-achtig beginnen. Alsof de lente erop heeft gewacht. Heel vroeg word ik gewekt door vogels die met amoureuze fluitgeluiden een partner proberen te strikken. Het heeft dit jaar wel even geduurd: de lente kwam maar niet op gang. Wind en regen, afgewisseld door regen en wind bepaalden maandenlang het weerbeeld. Maar zoals altijd is het een kwestie van tijd: vroeger of laat komt het er toch van.