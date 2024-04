VPRO Tegenlicht over ‘dwarse scheepsbouwer’ Royal Bodewes

Hoe houdt scheepsbouwer Royal Bodewes al meer dan 200 jaar het hoofd boven water, terwijl er steeds meer internationale competie is? Hoe doen ze dat? Op die vraag probeert documentairemaker Kees Brouwer antwoord te geven in het televisieprogramma VPRO Tegenlicht. De documentaire ‘Dwarse scheepsbouwers’ wordt zondag 7 april om 22:08 uur op NPO2 uitgezonden.

‘Ooit maakten we alles in Europa, maar na decennia van globalisering en internationale competitie zijn veel industrieën verdwenen. Want waarom dingen hier maken als het ergens anders op de wereld goedkoper kan? Toch houdt de Nederlandse scheepsbouwer Royal Bodewes al meer dan 200 jaar het hoofd boven water. Hoe doen ze dat? En hoe zien ze de toekomst van de maakindustrie?’, kondigt de VPRO de documentaire op haar site aan.

In ‘Dwarse scheepsbouwers’ komt directeur Herman Bodewes aan het woord, maar ook zijn dochters Nienke en Carlijn Bodewes, beide werkzaam op de werf. Ook de Maritime Sisters komen voor in de documentaire. In de documentaire is er speciale aandacht voor een opdracht uit Taiwan. De eerste opdracht uit Azië ooit voor de werf aan het Winschoterdiep.

Tegenlicht Meet Up

Op woensdag 10 april komt documentairemaker Kees Brouwer naar Pakhuis De Zwijger voor een ‘Tegenlicht Meet Up‘ in het teken van de documentaire. Hij zal daar vertellen over het maakproces van ‘Dwarse scheepsbouwers’. Daarna is er een gesprek met de Maritime Sisters en Roel de Graaf, directeur van de branchevereniging voor de scheepsbouw NMT, over wat het betekent als we voor de bouw van schepen afhankelijk worden van het buitenland.

