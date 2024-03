Nederlandse mijnenveger uit de vaart, gaat naar Oekraïne

De mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen wordt volgende week officieel uit dienst gesteld, zo melden meerdere bronnen. De mijnenjager is reeds 35 jaar in dienst voor de Nederlandse marine. Het schip wordt zoals beloofd aan Oekraïne geschonken.

Demissionair minister Ollongren zegde een jaar geleden toe dat Oekraïne twee mijnenjagers krijgen van Nederland. Mogelijk is het tweede schip dat weggegeven wordt de Zr.Ms. Makkum, gezien Oekraïense soldaten begin dit jaar hier op oefenden. Het kan overigens ook dat de Zr.Ms. Urk naar Oekraïne gaat. Deze mijnenveger werd in 2022 uit dienst gesteld, omdat deze aan het eind van de levensduur was. Het schip is echter niet verkocht en kan mogelijk nog een ronde mee in Oekraïne.

Nieuwe jagers

De Nederlandse marine heeft momenteel vijf mijnenjagers, allemaal van de Alkmaarklasse. Nederland kan schepen weggeven, omdat we zes nieuwe schepen besteld hebben. De levering vindt plaats tussen 2024 en 2030. Als eerste wordt de toekomstige Zr.Ms. Vlissingen geleverd.

Afscheid

Bij de Waternetsteiger aan de Maasboulevard wordt volgende week de naar Vlaardingen genoemde mijnenjager van de Koninklijke Marine officieel uit dienst gesteld. Het schip vertrekt daarna naar de Zwarte Zee.

