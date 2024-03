De nieuwe Schuttevaer is uit: Rijkswaterstaat wist van gevaren bouwkuip en vliegdekschip is vertrokken

Donderdag spreekt minister Harbers met stakeholders over het droogleggen van het Julianakanaal. Daar zal ook het recent gepubliceerde rapport van Ecorys worden besproken, de belangrijkste resultaten staan in de nieuwste Schuttevaer. Ook blijkt uit onderzoek van Schuttevaer dat Rijkswaterstaat waarschuwingen over de gevaren van de bouwkuip in de wind sloeg. Verder: het vertrek van een spraakmakend vliegdekschip.

De vorige aannemer op het Julianakanaal waarschuwde Rijkswaterstaat al voor de gevaren van een bouwkuip. De Vries & Van de Wiel (nu DEME Enviromental) werd van het project gehaald, nadat huizen in de omgeving waren ondergelopen. De aannemer deelde in 2018 een rapport, waaruit bleek dat droogleggen de enige veilige optie was. Rijkswaterstaat sloeg dat rapport in de wind en ging op zoek naar een nieuwe aannemer.

Uiteindelijk stortte de bouwkuip van de nieuwe aannemer in. Rijkswaterstaat gaat nu alsnog het kanaal droogleggen. Onderzoeksbureau Ecorys heeft becijferd dat de omvaarkosten bij stremming van het Julianakanaal tussen Berg en Born 5,1 miljoen euro per maand bedragen. Daar bovenop komen nog meerkosten voor de extra schepen die moeten worden ingezet.

Het Britse vliegdekschip Prince of Wales is maandag vertrokken uit de Europahaven in Rotterdam. Vier slepers van Boluda Towage brachten het schip de haven uit. Het schip trok veel bekijks in haar Rotterdamse week, de bemanning leefde zich ook aardig uit.

Tekst gaat verder onder de foto

Nederland laat vier nieuwe onderzeeboten bouwen door Frankrijk. Schuttevaer ging aan boord bij de huidige onderzeeboot Zr.Ms. Zeeleeuw om eens met eigen ogen te zien hoe deze boot er van binnen uitziet. Laten we niet om de hete brij heendraaien, de onderzeeboot Zeeleeuw is oud. Te water gelaten in 1987 is ze ouder dan de meeste bemanningsleden aan boord. Het modernste onderdeel is wellicht de printer. Maar een onderzeeboot blijkt ook groter dan verwacht aan de binnenkant en vol ‘grapjes’.

‘De Volharding is echt een schip om oud op te worden. Dat zochten we ook wel. We hebben stiekem nog wel naar huizen gekeken. We wilden namelijk ook graag een tuintje. Hier aan de Houthaven hebben we het allebei.’ Mark en Claudia wonen op de Zeetjalk Volharding en willen daar graag oud op worden.

Tekst gaat verder onder de foto

Carlos Sponselee werd na een loopbaan in de zee- en binnenvaart, schipper op de patrouilleboten van Port of Amsterdam. Hij staat aan het roer van de PA 5, terwijl een collega achter de computer zit. ‘We hebben een administratieve functie én een schippersfunctie. Vandaag ben ik de schipper en houd in de gaten wat er op het water gebeurt.’

Lees de hele krant hier via de link