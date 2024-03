Militairen Brits vliegdekschip Prince of Wales opgepakt in Rotterdam om geweld en dronkenschap

Taser

De Koninklijke Marechaussee heeft, samen met de Britse autoriteiten en de Rotterdamse politie, drie Britse militairen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij verschillende nachtelijke incidenten in het centrum van Rotterdam. De Britten zijn opvarenden van het vliegdekschip HMS Prince of Wales, dat deze week ligt aangemeerd in de haven van Rotterdam.