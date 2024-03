Beroepsvaart krijgt voorrang in sluis Panheel

Bij sluis Panheel is momenteel alleen de nieuwe sluis in gebruik. De glijbolders in de kolk zijn echter al langere tijd kapot en voor onbepaalde tijd verwijderd. Dat betekent dat hier alleen met de vaste bolders kan worden gewerkt. Hierdoor is er minder plek voor pleziervaartuigen. In verband met de veiligheid mag recreatievaart nu niet naast de beroepsvaart liggen tijdens het schutten.

Daarbij komt dat de waterafvoer in de Maas momenteel laag is. Het water dat sluis Panheel nodig heeft om te schutten, wordt ook gebruikt voor de kanalen en om de Peel van water te voorzien. Afhankelijk van de afvoer van de de Maas, zet Rijkswaterstaat bij Panheel pompen in. Door water terug te pompen hergebruikt de vaarwegbeheerder een deel van het water. Daardoor kan het twee uur duren voordat er weer voldoende water terug is gepompt om te kunnen schutten.

