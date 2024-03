FutureLand platgebeld door komst Brits vliegdekschip Prince of Wales

‘Het loopt storm. We worden helemaal platgebeld door mensen die de boot van dichtbij willen zien’, zegt een medewerker van het informatiecentrum, dat ook rondvaarten in het gebied organiseert. Volgens de medewerker ligt het schip nu op een plaats waar mensen op eigen gelegenheid moeilijk in de buurt kunnen komen. “De Prince of Wales is het beste vanaf de FutureLand Ferry rondvaartboot te zien. We varen er vlak langs.’

Het is voor het eerst dat de 284 meter lange en 73 meter brede schip Nederland aandoet. Het eerste bezoek stond voor de zomer van 2020 aan Rotterdam gepland, maar dat kon destijds niet doorgaan door corona. Maandag 25 maart vertrekt het schip weer uit Rotterdam.