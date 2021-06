Schuttevaer Premium Opvolger Futureland in Rotterdamse haven opent in 2024 Facebook

Twitter

Email Rotterdam 16 juni 2021, 16:31

Architectenbureau MVRDV en ontwerpbureau Kossmanndejong hebben hun plannen voor het nieuwe Rotterdamse havenervaringscentrum gepresenteerd. In het ontwerp wordt veel gebruik gemaakt van het uitzicht dat de omgeving biedt. Wanneer het HEC in 2024 open gaat is het doel dat het jaarlijks 150.000 bezoekers gaat trekken. De opvolger van FutureLand heeft alleen nog geen naam.