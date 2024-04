Verder ‘gesaneerde’ ex-Fremantle Highway wellicht toch naar China

Koole Mammoet Salvage en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben volgens financieel directeur Jurgen Treffers van Koole, maandag ‘een goed en constructief gesprek’ gevoerd over de autocarrier Floor, ex-Fremantle Highway. Inzet van het gesprek was de vraag hoe het door brand beschadigde schip toch naar China kan worden vervoerd om daar te worden gerepareerd.

ILT heeft het vervoer van de Floor op een zware-ladingschip geblokkeerd omdat het om afval zou gaan, dat niet naar China mag worden uitgevoerd. Koole spande daarop een kort geding aan. De rechtbank behandelde de zaak vrijdag 22 maart en oordeelde twee weken later dat de zaak niet bij de kortgedingrechter thuishoort en door de bestuursrechter moet worden behandeld. Alvorens die stap te zetten, vroeg Koole een gesprek aan bij ILT.

De organisatie staat in principe niet negatief tegenover het weer in de vaart brengen van het schip, zo blijkt op de ILT-website: ‘Het is een unieke casus. Wij zijn voorstander van wederopbouw en hergebruik van dit schip. Een tweede leven behoort zeker tot de mogelijkheden.’

Staal lossen

Besloten is nu, dat Koole zoveel door brand beschadigd staal van het schip zal halen dat er geen ‘afvalijzer’ overblijft. Daarna komt de ILT nog een keer een inspectie uitvoeren. Treffers: ‘We hebben er goede hoop op dat het schip dan alsnog naar China kan worden gevaren. De Chinese autoriteiten moeten voor het schip in de nieuwe situatie nog wel een inreisvergunning geven, maar we gaan er vanuit dat dat geen probleem is. Het schip wordt er alleen maar beter op.’

Over de duur van de resterende werkzaamheden zegt Treffers: ‘Ik reken op twee tot drie maanden.’