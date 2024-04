Deze week in de nieuwe Schuttevaer: LNG, startups en een prijs op het Maritime Innovation Platform

De nieuwste Schuttevaer staat in het teken van het Maritime Innovation Platform van donderdag 4 april. Daar bleek LNG met carbon capture de koploper in het Maritiem Masterplan en ging Holland Shipyards ervandoor met de Schuttevaer Award.

Er gaat het minste geld naartoe binnen het Maritiem Masterplan en klinkt een stuk minder spannend dan waterstof en methanol, maar LNG met carbon capture is dichtbij en gaat de deadline van 2030 halen. Dat bleek 4 april op het Maritime Innovation Platform in Dordrecht, waar onder meer Anthony Veder en JR Shipping over hun ervaringen vertelden. LNG wordt door velen als transitiebrandstof gezien. En niet iedereen is ervan overtuigd dat het echt veel schoner is dan aardolie. Begin dit jaar bleek bijvoorbeeld dat de methaan-uitstoot van LNG-schepen veel hoger is dan gedacht. Toch ziet Martin de Koning van Anthony Veder de komende decennia nog veel kansen voor de brandstof.

Op datzelfde Maritime Innovation Platform tekenden Smart Delta Drechtsteden en Startup-ondersteuner YES!Delft een samenwerkingsverband. Samen gaan ze innovaties in de maritieme sector te versnellen. YES!Delft helpt studenten bij de groei van een innovatief concept naar een daadwerkelijk bedrijf met een product. Managing director Ras Lalmy van YES!Delft: ‘We willen maritieme startups matchen met de regio.’

Voor de derde keer werd op het Maritime Innovation Platform de Schuttevaer Award uitgereikt. Vlak voor de netwerkborrel, het einde van het evenement, werd de prijs opnieuw uitgereikt. De lichtgewicht elektrische aluminium veerponten die Holland Shipyards Group voor Riveer heeft gebouwd, gingen er met de winst vandoor. Waarom? Lees je hier.

Maar er gebeurde ook andere dingen dan alleen het Maritime Innovation Platform: een man die pas enkele weken werkzaam was als kapitein op een binnenvaartschip is volgens de rechter ten onrechte binnen zijn proeftijd de laan uitgestuurd. Het bedrijf moet hem weer in dienst nemen en zijn achterstallige loon betalen.

Er is een toenemende belangstelling voor de subsidieregeling Minder energieverbruik in de visserij (Energievis), die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vorig jaar heeft opengesteld. In verband hiermee is het budget al eerder verhoogd van 20 miljoen euro naar 28 miljoen euro. De scheepswerven zijn opvallend druk met kotters.

De tekst gaat verder onder de foto.

Hoewel je er hard moet werken, is een binnenvaartschip voor Larissa Huisman (2000) een eiland van rust. Ze is samen met haar vriend Mark Sneepels (1995) kapitein op het droge-ladingschip Samoon van Amer Shipping. Mark komt uit de tankvaart, Larissa heeft gewerkt op het 73 meter lange droge-ladingschip Antio van Rob en Johanna Hogenboom. Larissa komt van de wal en wist na het VMBO niet welke kant ze op wilde. Ze dacht eerst aan elektricien, maar had er geen gevoel bij. Een familielid adviseerde haar eens in een simulator van het STC te stappen. ‘Zo ben ik aan boord terechtgekomen. Het was voor mij een heel goede keuze, het is echt een passie geworden.’