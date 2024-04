Holland Shipyards Group wint Schuttevaer Award 2024 met uitgekiende veerpont

‘Wellicht zijn we gewoon een beetje gek’, waren de eerste woorden van Holland Shipyards Group-directeur Marco Hoogendoorn na het ontvangen van de prijs. ‘Het is een moeilijk project geweest. En we hebben ook echt wel tegenslagen gehad. Uiteindelijk is het gelukt. Riveer heeft daar een belangrijke rol ingespeeld, meegedacht en was een fijne klant.’ Hoogendoorn ziet de prijs ook als waardering voor de klant. ‘Daar zit ook een les voor andere overheidspartijen.’

De Hardinxveldse scheepsbouwer heeft de twee veerponten, Gorinchem XII en Altena VI, speciaal voor Riveer gebouwd. De ponten zijn aangepast op het vaarprofiel. ‘Vanuit Riveer kregen we duidelijke kaders mee’, vertelde directeur Marco Hoogendoorn van Holland Shipyards Group in zijn pitch. ‘Het moesten groene schepen zijn, die 15 kilometer kunnen afleggen binnen 67 minuten, inclusief 10 minuten laden.’

Voor Hoogendoorn en Holland Shipyards begon daar de uitdaging. ‘We konden niet korter of langer laden. En je kunt ook geen stops overslaan.’

Ook kan de vaarsnelheid niet omhoog door meer vermogen in het schip te zetten, want dan moet er langer worden geladen. De oplossing waar de scheepsbouwer mee kwam is een aluminium veerpont met een catamaran-romp.

Gewicht teruggebracht

‘Door te kiezen voor aluminium hebben wij het gewicht teruggebracht naar 56 ton. Eenzelfde soort pont, maar dan van staal, weegt al snel meer dan 200 ton’, legde Hogendoorn de zaal uit. ‘Daardoor is ook minder vermogen nodig in dit schip om toch hoge snelheden (26 kilometer per uur – red.) te halen.’

Ook werd ervoor gekozen de pont niet in de verf te zetten. ‘Dat scheelt toch weer twee ton. Bovendien scheelt het in onderhoud.’

Kanshebbers en pitches

De innovatie van Holland Shipyards Group versloeg de drie andere kanshebbers op het Maritime Innovation Platform. Tijdens het evenement kregen de vier kanshebbers op de Schuttevaer Award de kans de zaal te overtuigen van hun innovatie. Het woord was eerst aan Jasper Wognum van Seagull Surveillance. Seagull Surveillance combineert kunstmatige intelligentie met realtime camera-streams. Met deze software kunnen schepen in havens nauwlettend worden gevolgd, verdachte activiteiten worden gedetecteerd en automatisch geanalyseerd. Wognum benadrukte in zijn pitch het hoge aantal camera’s dat nu al aanwezig is in veel havens. ‘Op een gegeven moment raak je de concentratie kwijt als personeel. Daarbij helpen wij. Zodat er geen “dark vessels”, schepen zonder AIS, tussendoor glippen.’

Commentaar van de jury Zowel de jury als het publiek koos voor de lichtgewicht elektrische aluminium veerponten van Holland Shipyards Group. De jury: ‘Het is bewonderenswaardig hoe Holland Shipyards Group opnieuw zijn nek uitsteekt en deze uitdaging oppakt. Samen met Riveer en maritieme toeleveranciers is een innovatieve oplossing gevonden die perfect past bij het vaarprofiel. De ponten besparen indrukwekkend veel energie én materiaal. Hiermee zet de scheepsbouwer een nieuwe standaard.’

Scheepsbouwer Holland Shipyards Group was twee keer genomineerd voor de prijs. De andere innovatie betreft het koelsysteem op de H2 Barge 2. ‘Het koelsysteem op het eerste waterstofschip nam teveel ruimte in. Dat moest anders op het tweede schip. Helemaal omdat hier meer ruimte zou worden ingenomen door de brandstofcellen’, vertelde Thijs van der Schaaf. ‘Daarvoor hebben wij een systeem uit de zeevaart aangepast voor de binnenvaart.’

Stroom van stoom

De derde pitch kwam van Werner van Well van Discom. In zijn pitch vertelde hij over de Discom Heat Recovery Steam-module. Deze zet warmte uit uitlaatgas om in stoom en stroom. Daardoor heeft de gebruiker minder generatoren aan boord nodig en bespaart op brandstof en CO₂-uitstoot. ‘Dit systeem levert een besparing op van 5 tot 10%’, legde Van Well uit aan de zaal.

Als vierde was het woord aan Hoogendoorn. Vervolgens konden de aanwezigen in de zaal en de jury – bestaande uit Marjolein Boer van Maritime Sisters, winnaar van de Schuttevaer Award 2023 Peter​ Raaijmakers van MarFlex en Jelmer Bastiaans, redacteur van Schuttevaer – hun stem uitbrengen. De winst ging naar Holland Shipyards Group en zijn innovatieve ponten.