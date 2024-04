Jeroen de Graaf nieuwe directeur van maritieme brancheverenigingen NMT én IRO

Jeroen de Graaf wordt de nieuwe directeur van branchevereniging voor de scheepsbouw NMT én branchevereniging voor toeleveranciers in de offshore-industrie IRO. Hij treedt 1 juni in dienst.

De twee brancheverenigingen overwegen een fusie. Daarop vooruitlopend is er nu één directeur aangesteld. Beide brancheverenigingen waren op zoek naar een nieuwe directeur. Roel de Graaf (NMT) gaat 1 september met pensioen en Sander de Vergroesen (IRO) ging 1 februari al met pensioen. ‘Een definitief besluit over een eventuele samenvoeging volgt echter later dit jaar en zal in dat geval ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden’, schrijft NMT op haar website.

De nieuwe directeur heeft ervaring als politiek assistent van onder andere premier Balkenende, heeft management- en directiefuncties bekleed bij SNS-Reaal en de Volksbank en was hoofd communicatie bij het Verbond van Verzekeraars. De Graaf: ‘Dit is mijn droombaan. Een functie op het publiek-private snijvlak, in sectoren die van strategisch belang zijn voor Nederland. Ik hoop snel kennis te maken met zowel de leden als medewerkers van IRO en NMT.’

