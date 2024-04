Sneller maritieme innovaties door samenwerking Delftse studenten en Smart Delta Drechtsteden

Smart Delta Drechtsteden en Startup-ondersteuner YES!Delft gaan een samenwerkingsverband aan om innovaties in de maritieme sector te versnellen. Dit maakten zij donderdag 4 april bekend tijdens het Maritime Innovation Platform in Dordrecht.

YES!Delft helpt studenten bij de groei van een innovatief concept naar een daadwerkelijk bedrijf met een product. Manager Ras Lalmy van YES!Delft: ‘We willen maritieme startups matchen met de regio.’

Nederland kent een woud aan startup-ondersteuners, waarbij het volgens Lalmy geregeld de vraag is of een jong bedrijf met een goed idee wel echt beter af is met zo’n investeerder. ‘Het gevaar is, dat zij ervandoor gaan met het patent en de echte uitvinder met lege handen achterblijft. Het is oppassen met octrooien, IP’s (intellectual property – red.), afspraken over winstuitdeling en rendementseisen.’

YES!Delft is onderdeel van de TU Delft en is een non profit-organisatie en wijkt daarmee af van andere startup-ondersteuners, waar vaak grote investeerders achter zitten. Achter de schermen werkt de ondersteuner samen met veel andere partijen. ‘Wij willen echt bedrijven en innovaties samenbrengen.’

Wethouder Maarten Burggraaf van Dordrecht hoopt dat veel studenten gaan samenwerken met zijn regio. ‘De concurrentie ligt buiten ons land, hier moeten we juist samenwerken.’

De meeste innovaties houden zich bezig met de energietransitie, waarbij men zoekt naar groene aandrijving voor vaartuigen. Ook investeerders financieren het liefst duurzame projecten.

