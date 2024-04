Aangrijpend verhaal van de redders die hielpen bij de ramp met de Fremantle Highway

‘Hij stierf aan dek bij ons’, vertelt een redder van de KNRM in de nieuwe aflevering van de podcast ‘Redders op Zee’ over de brand op het autoschip Fremantle Highway. De tranen springen je in de ogen als luisteraar, want je bent van minuut tot minuut meegenomen door drie redders die vertellen hoe ze als eersten bij het met zwarte rook omgeven schip aankwamen en probeerden de bemanning te redden.

De redders van reddingstations Ameland en Schiermonnikoog werden in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli 2023 opgeroepen voor wat in eerst instantie een controleerbare brand leek aan boord van een autocarrier. Op zee kwamen ze erachter dat er nog helemaal geen hulp was bij het schip. Eenmaal bij de Fremantle Highway werd duidelijk dat de brand veel heftiger was dan gedacht. ‘Het leek wel een oorlogsgebied’, vertelt één van de redders.

Springen

In de podcast vertellen ze hoe weinig opties er waren om de bemanningsleden te redden. Ze moesten uiteindelijk één voor één overboord springen, zodat de redders ze gecontroleerd uit het water konden halen. Vrijwel alle springers raakten bewusteloos zodra ze het water raakten. De eerste sprong van een hoogte van 15 meter, de anderen van 30 meter hoogte. Ze kwamen er niet ongeschonden vanaf. De één brak zijn heupen, een ander zijn pols, maar het allerergste was dat een bemanningslid bewusteloos met zijn hoofd naar beneden in het water dreef en verdronk.

De podcast is zeer aangrijpend, maar ook informatief. Zo leer je als luisteraar hoe het is om ’s nachts met een reddingboot de zee op te gaan, hoe de communicatie verliep en hoe heftig de ramp werkelijk was.

De podcast wordt begeleid door presentator Roelof Hemmen en is gratis te beluisteren op Spotify.