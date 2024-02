‘Bemanning en loods Fremantle Highway onderschatten gevaar brandend schip’

De bemanning en de loods van de brandende Fremantle Highway hebben de dreiging van brand op het schip onderschat. De Fremantle Highway meldde zich bij de Kustwacht op 25 juli met een brand waarvoor ze ‘geen assistentie’ nodig had. Ook de loods die zeer beheerst’ en ‘goed verstaanbaar’ Engels sprak, schiep een verkeerd beeld. Door de rustige toon waarop de loods sprak, was door de Kustwacht ‘geen urgentie van de situatie af te leiden’.

Dat staat in een eerste evaluatie van het bureau Trimension over de reddingsoperatie waar de Leeuwarder Courant over beschikt. De hulpverleningsoperatie is geëvalueerd door de Kustwacht omdat sprake is van een incident met een dodelijk slachtoffer en de bemoeienis van de OVV.

Pas nadat een opgeroepen vliegtuig van de Kustwacht ruim twee uur na de eerste melding als eerste ter plaatse kwam, werd de omvang van de brand duidelijk. De vliegers zagen op de infraroodcamera dat de Fremantle Highway ‘van voor tot achter hitte uitstraalde’. Een evacuatie werd ‘ten strengste en ten spoedigste’ geadviseerd. De kapitein volgde de oproep.

Multraship

Uit het intern evaluatierapport van de reddingsoperatie, op basis van ervaringen van mensen van de Kustwacht, KNRM, reddingsheli’s, rederij Noordgat, Meldkamer Noord-Nederland, Veiligheidsregio Groningen en berger Multraship blijkt dat door ‘professionele intuïtie’ en ‘pragmatische oplossingen’ de 23-koppige bemanning is geëvacueerd.

De hulpverlening rondom de brand aan boord van autoschip Fremantle Highway verliep op sommige momenten zo ‘verwarrend’ dat betrokkenen zich afvragen of hulpdiensten in Noord-Nederland paraat zijn voor grote, nachtelijke reddingsoperaties als op de Noordzee boven Ameland, vorig jaar juli.

De evaluatie, geschreven na een groepsgesprek van betrokkenen in het KNRM-gebouw in Lauwersoog, is een voorzichtige opmaat naar het OVV-rapport. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het verloop van de hulpverlening en wil nagaan hoe die ‘direct na de brand op gang kwam en zich ontwikkelde’.

Lauwersoog

De eerdere inschatting door de kapitein, eindverantwoordelijke aan boord, had gevolgen voor de uiteindelijke reddingsoperatie. Helikopters die in Rotterdam klaar werden gemaakt voor een blusoperatie met gespecialiseerde brandweermannen moesten worden omgebouwd tot reddingsheli’s. Voor beide acties worden dezelfde toestellen gebruikt, maar zijn andere mensen en materialen nodig, zo schrijft de Leeuwarder Courant. Die heli’s, twee stuks, haalden uiteindelijk in totaal zestien man van boord, de eerste zeven bemanningsleden sprongen vanaf het bovendek in het water, een van hen overleed aan de gevolgen van die val. Zij werden door reddingsboten naar Lauwersoog gebracht, waar ambulances de gewonden naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen vervoerden. De Kustwacht wil dat videobeelden die worden gemaakt met vliegtuigen live binnenkomen in het eigen commandocentrum, om betere inschattingen te maken van de noodsituatie. Het geschetste beeld en de werkelijkheid liepen uiteen.

Fremantle Highway in Tweede Kamer

Deze donderdag praat de Tweede Kamer in een debat over maritieme zaken. Op de rol staat ook de hulpverlening en de afwikkeling van de brand van de Fremantle Highway.