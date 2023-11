Mannen van Koole Contractors tussen verwrongen staal Fremantle Highway

Grote klus

Koole Contractors uit Vijfhuizen, een dorp onder de rook van Haarlem, is verspreid over het land bezig met grote klussen. Op het voormalige ADM-terrein in Amsterdam wordt met een man of 15 de bulkcarrier OS 35 gesloopt en in een dok van Verolme Damen in de Botlek werkt een ploeg van 35 man aan herstel van de uitgebrande car carrier Fremantle Highway.