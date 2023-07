Multrasalvor 4 onderweg richting brandende Fremantle Highway

De Multrasalvor 4, een offshore support vessel van Multraship, is onderweg richting de brandende car carrier bij Ameland. Het schip vertrok woensdagmiddag 26 juli uit Vlissingen en is intussen ten noorden van Vlieland, in de buurt van de Fremantle Highway.

Het Zeeuwse Multraship is samen met Boskalis verantwoordelijk voor het bergen van het schip. Onduidelijk is, wat de Multrasalvor 4 gaat doen én of het schip daadwerkelijk onderweg is naar het stuurloze schip.

Multrasalvor 4 is een 45,55 meter lang en 11,76 meter breed offshore and diving support vessel. Deze schepen hebben verschillende taken, een taak die het schip nu zou kunnen uitvoeren is het brengen van het benodigde materieel om een sterkere sleepverbinding te leggen.

Guardian

Momenteel heeft de sleper Hunter van Rederij Noordgat een noodverbinding met de brandende Fremantle Highway. Dit is voldoende om het schip in positie te houden, maar niet sterk genoeg om het schip weg te slepen. Daarvoor moet een sterkere verbinding worden gelegd. Het plan is dit te doen vanaf de noodsleper Guardian. Deze sleepboot wordt door de Kustwacht gehuurd van Multraship en was als een van de eerste schepen ter plaatse. Gisteren kwamen bergingsexperts van Boskalis aan boord van de Guardian om de mogelijkheden te bekijken.

