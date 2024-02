China dringt steeds dieper door in Europese logistieke ketens

Overname Griekse haven

China breidt wereldwijd zijn invloed in handel en logistiek steeds verder uit. Een goed voorbeeld daarvan is de overname van de haven van Piraeus in Griekenland door het Chinese staatsbedrijf Cosco Shipping in 2016. Cosco investeerde in twee containerterminals en nu is Piraeus de vierde containerhaven van Europa. De strategie lijkt erop gericht steeds meer eigendom en daarmee invloed in Europa te verwerven.