Nieuwe Koers: United Waterways Group heeft nieuwe CEO

Wie verhuizen er deze week allemaal naar een nieuwe werkgever in de maritieme sector? Zijn er CEO’s, commissarissen of andere prominenten die een nieuw visitekaartje moeten laten maken? Ofwel: wie vaart er een nieuwe koers?

De United Waterways Group heeft een nieuwe CEO. Sascha Gill (48) mag zich vanaf heden de topman noemen van de exploitant van passagiersschepen, die het hoofdkantoor in het Zwitserse Basel heeft. Robert Straubhaar, oprichter en belangrijkste aandeelhouder, draagt het operationele management van de groep over om zich nog meer te concentreren op de groepsstrategie als voorzitter. Met meer dan 120 schepen in bedrijf en vierduizend werknemers in dienst, is United Waterways een belangrijke ondersteunings- en dienstverlener voor enkele van ’s werelds meest gerenommeerde cruisemerken.

Bij de Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt in Duisburg is Andreas Grzib vanaf 1 mei verantwoordelijk voor het verkoopmanagement in het bedrijf. Bovendien zal Matthias Bunger, momenteel lid van de Raad van Bestuur van DTG samen met Roberto Spranzi, op 30 juni 2025 met pensioen gaan. Grzib volgt hem dan op als lid van de Raad van Bestuur.

