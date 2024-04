Zuid-Holland heeft geen geld voor tweede brug in Boskoop

De provincie Zuid-Holland heeft geen geld beschikbaar voor een tweede brug over de Gouwe bij Boskoop. Dat zegt de provincie in een reactie op het plan van verkeerswethouder Relus Breeuwsma (CDA), die zo’n tweede brug na jaren praten erover eindelijk voor elkaar wil krijgen.

In Alphen aan den Rijn wordt al jaren stevig gedebatteerd over de aanleg van een tweede oeververbinding in Boskoop. Breeuwsma kwam eind maart met een plan om een einde aan de impasse te maken. Zijn idee was dat de provincie de nieuwe brug ter hoogte van de Halve Raak zou betalen en de gemeente de bijbehorende infrastructuur voor haar rekening zou nemen.

Beter Bereikbaar Gouwe

Maar dat gaat ‘m niet worden, laat de provincie weten. ‘Er zijn inmiddels andere keuzes gemaakt nadat alle voorgaande varianten waren afgewezen’, stelt de provincie tegenover Studio Alphen. Daarmee doelt ze op het project Beter Bereikbaar Gouwe, een samenwerking tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Hoogheemraadschap Rijnland, Regio Midden-Holland en Provincie Zuid-Holland. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren en versterken van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie in het gebied rondom de Gouwe. ‘De provincie investeert nu in de plannen waar wel overeenstemming over is: veilige fietsverbindingen en wandelroutes.’

Toch gaat het plan van de wethouder niet linea recta de prullenbak in. ‘We zullen de plannen uiteraard bekijken, maar niet als onderdeel van Beter Bereikbaar Gouwe’, aldus de provincie. De provinciale bestuurders zien wel in dat een tweede brug zeer welkom zou zijn. Maar op dit moment is dat niet de oplossing waar voor wordt gegaan.

Wethouder Breeuwsma zal tijdens de raadsvergadering van deze week tekst en uitleg geven over zijn plan en de reactie van de provincie.

Bijval uit het dorp

Breeuwsma mag in elk geval rekenen op flink wat bijval uit het dorp, want de Boskopers zien een tweede brug over de Gouwe graag komen. Bovendien komt het einde van de levensduur van de huidige hefbrug komt over een aantal jaar wel in zicht, stelde de wethouder al eens. Begin 2021 sprak de gemeenteraad van Alphen zich al unaniem uit voor een tweede oeververbinding.

Dit verhaal verscheen eerder op Infrasite.