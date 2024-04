Probleem met raketsysteem hindert scheepvaart bij Denemarken

De Deense Maritieme Autoriteit gaf eerder al een waarschuwing af voor de scheepvaart. Schepen kregen het verzoek een gebied te mijden op zo’n 4 kilometer ten zuiden van de Grote Beltbrug over de gelijknamige zeestraat. Dat is een van de drukste vaarroutes in de wereld. De brug is nog wel open voor verkeer.

De autoriteiten waarschuwden in hun bericht voor mogelijke ‘vallende raketresten’. Ook het luchtruim is deels gesloten. De strijdkrachten zeggen dat het na een test niet meer lukte een wapensysteem uit te zetten. ‘Tot dat raketsysteem is gedeactiveerd, is er een risico dat een raket gelanceerd kan worden.’