Aan de reis: bouwgrondstoffen lichtpuntje

Onderstaande analyse is gebaseerd op de ladingvolumes tussen vrijdag 5 april en donderdag 11 april – en wordt vergeleken met de vergelijkbare periode in 2023 (Paasweek) en 2022.

Het volume in de droge-ladingvaart – motorvrachtschepen, koppelverbanden en duwstellen – bedroeg in de periode 5 tot 12 april 4,3 miljoen ton. De volumes liggen al enkele weken op dit niveau. In 2022 werd in de vergelijkbare week nog ruim 4,8 miljoen ton vervoerd, in 2023 ging het om 4,5 miljoen ton. Ook het aantal reizen is teruggelopen, van ruim 5500 reizen per week in de droge-ladingvaart in 2022 naar 4900 reizen nu.

Opvallend is dat de hoeveelheid bouwmaterialen is gestegen met ongeveer 100.000 ton (+6%). We zien meer vraag vanuit de betonindustrie en de hoeveelheid vrachten dat wordt aangeboden vanaf zand- en grindputten langs de Beneden- en Boven-Rijn neemt toe.

Daarentegen neemt het kolenaanbod sterk af (-80.000 ton), evenals het aanbod van landbouwproducten vanuit Duitsland (-12%).

Ladingsoort Tekstueel Agribulk Beperkte stijging Steenkolen Sterke daling Erts en schroot Beperkte stijging Metaalproducten Sterke stijging Bouwgrondstoffen Beperkte stijging Containers Beperkte daling Totaal Gelijkblijvend

Tankvaart

De vraag naar tankschepen op spotbasis is voorzichtig weer toegenomen in de ARA, wat een gunstiger handelsklimaat zou kunnen betekenen. Op de Intercontinental Exchange (ICE) beurs is de handel in gasolie flink toegenomen. De expiratie van gasoliecontracten (LGOc1) bedroeg 271.000 ton. Om al deze handel te faciliteren is een flinke vraag naar scheepscapaciteit ontstaan.

Er is ook meer activiteit in de benzinemarkt. Meer benzineproductie zorgt ook voor meer handel in benzinecomponenten. Deze factoren kunnen een positieve werking hebben op de ARA-spotmarkt. Maar de vrachttarieven zijn nog niet toegenomen. Ten opzicht van vorige week zijn de prijzen voor de ARA-routes zelfs iets lager, maar de dalende trend lijkt te stoppen.

De spotmarkt op de Rijn laat weinig verandering zien. De vraag naar olieproducten richting het binnenland is beperkt. De tarieven zijn redelijk stabiel.

De waterstanden zijn lichtelijk gedaald en blijven volgens de voorspellingen verder dalen. Maar de daling is voorlopig niet voldoende om een significante impuls aan de vrachttarieven te geven.

De gasolieprijs is licht gedaald ten opzichte van de vorige maand, namelijk van $ 835,25 per ton naar $ 825,75 per ton.

Route Tarief 11 april 2024 ARA Cross Harbor € 2,92 Rotterdam-Amsterdam/Antwerpen € 3,86 Antwerpen-Amsterdam € 4,84 Vlissingen-Antwerpen € 4,85 Vlissingen-Rotterdam € 5,34 Vlissingen-Amsterdam € 5,91 Rotterdam-Duisburg € 9,75 Rotterdam-Dortmund € 11,25 Rotterdam-Keulen € 10,50 Rotterdam-Frankfurt € 14,00 Rotterdam-Karlsruhe €14,75 Rotterdam-Straatsburg € 15,25 Rotterdam-Bazel (in Sfr.) Sfr 16,00

ARA spotvrachttarieven basis 2000-4000 dwt. Rijn spotvrachttarieven basis 2000 dwt of op waterstand laden, tarief voor diesel/gasolie, ex-Rotterdam/Amsterdam

Deze informatie is afkomstig van research & consultancy manager Lars van Wageningen van tankvaart trendwatcher Insights Global en marktanalist Wouter van der Geest (droge lading).