Simulator belangrijke stap in professionalisering binnenvaart, maar weg is nog lang

Tankvaart

Na de zeevaart heeft nu ook de binnenvaart de simulator ontdekt als bijscholingsinstrument. De binnenvaartrederijen Naval Inland Navigation en VT Group schaften er al eentje aan. ‘Het is een belangrijke stap in de professionalisering van de sector’, zegt VT-topman Niels Groenewold. Maar het verschil met de zeevaart is nog groot.

