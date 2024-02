Tweede waterstofschip Future Proof Shipping als H2 Barge 2 in de vaart

Het tweede emissieloze binnenvaartschip van de Rotterdamse rederij Future Proof Shipping (FPS) komt als H2 Barge 2 in de vaart. De voormalige FPS Waal is, na de H2 Barge 1, het tweede schip dat op waterstof gaat varen. Het 110 meter lange containerschip wordt ingezet op de Rijn tussen Rotterdam en Duisburg.

Het schip ging in augustus 2023 naar de werf van Holland Shipyards Group in Werkendam voor de ombouw. Daar werd het vandaag omgedoopt tot H2 Barge 2. Net als de H2 Barge 1 krijgt ook dit schip een felgroene kleur, maar door het slechte weer van de afgelopen tijd is het niet op tijd gelukt het schip te schilderen.

Dat de kleur en naam van het tweede emissieloze binnenvaartschip overeenkomen van de H2 Barge 1, heeft niets te maken met de verlader. ‘Er is gekozen voor consistentie in de naam’, zegt woordvoerder Joanne Kelleher. Het schip gaat dus niet helemaal voor Nike varen, zoals de H2 Barge 1 wel doet tussen Rotterdam en Antwerpen. Wie de verlader wel is, is nog onbekend.

Meer vermogen

De H2 Barge 2 heeft meer vermogen dan haar voorgangster. Aan boord komen zes brandstofcellen van het merk Ballard met een gezamenlijke capaciteit van 1,2 MW, aanzienlijk meer dan de 800 kW van de H2 Barge 1. De H2 Barge 2 wordt dan ook ingezet in de Rijnvaart. Ze gaat containers vervoeren tussen Rotterdam en Duisburg. Het schip heeft een capaciteit van 190 teu.

Subsidies

De ombouw is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europese Interreg North Sea Region Programme en Flagships H2020 Project. Ook de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een bijdrage geleverd. Dit waterstofschip is het eerste emissieloze schip uit het Flagships H2020 Project. Het tweede binnen dat project komt ook bijna in de vaart, de Belgische Zulu 06.