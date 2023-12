Na eerste waterstofschip legt Future Proof Shipping nu bal bij de verlader: ‘Stap in’

Future Proof Shipping

Het eerste emissieloze binnenvaartschip, het eerste binnenvaartschip op waterstof, het eerste A0-emissielabel. Voor de Rotterdamse rederij Future Proof Shipping was 2023 een jaar van eersten. Als het aan CEO Richard Klatten ligt, blijft het daar niet bij en vaart in 2030 ook nummer 30 op waterstof. Daarvoor legt hij de bal nadrukkelijk bij de verlader. ‘Wij hebben financiers, het geld is er, de techniek is er. Stap in.’