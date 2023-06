Eerste keer emissieloos: mee op de maidentrip van H2 Barge 1

nul uitstoot en duizenden Nikes

Vers geschilderd in felgroene verf ligt de, nu nog, FPS Maas donderdag 25 mei afgemeerd aan de kade van de BCTN containerterminal in Alblasserdam. Het revolutionaire op waterstof varende 110-meterschip ligt klaar voor haar maiden trip richting Rotterdam. Daar zal ze officieel haar nieuwe naam krijgen. Een bijzondere tocht, want het gaat om het allereerste emissieloze binnenvaartschip ter wereld. Schuttevaer vaart mee.