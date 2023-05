Eerste binnenvaartschip op waterstof als H2 Barge 1 in de vaart

Het eerste binnenvaartschip op waterstof is donderdag 25 mei in bedrijf genomen in Rotterdam. Het schip van rederij Future Proof Shipping (FPS) gaat varen onder de naam H2 Barge 1. Het 110 meter lange containerschip gaat voor Nike tussen Rotterdam en de BCTN-terminal in Meerhout varen.

Het schip werd niet gedoopt, want het gaat om een retrofit en niet om een nieuwbouwschip. Het plechtige moment bestond nu uit de overhandiging van het eerste A0 emissielabel door minister Mark Harbers. De H2 Barge 1, is de voormalige FPS Maas en het eerste schip dat het schoonst mogelijke emissielabel heeft ontvangen. Harbers: ‘Ik hoop dat deze prestatie van Future Proof Shipping andere scheepseigenaren ertoe aanzet ook te gaan voor emissieloos transport. Dit is hopelijk niet het laatste A0 emissielabel.’

Minister Harbers overhandigde het emissielabel aan oprichter van FPS Huib van de Grijspaarde. Met het binnenvaart emissielabel-systeem kunnen schippers aantonen hoe schoon hun schip is. Momenteel werkt het ministerie aan een convenant waarin dit label centraal staat. Schone schepen zouden bijvoorbeeld korting kunnen krijgen op hun havengelden.

Geen FPS Maas

In alle promotie rond het in de vaart nemen van dit schip werd gebruik gemaakt van het schip in blauw/oranje kleuren. Die zijn niet meer te zien op het schip. Het heeft meer een groene kleur gekregen. Op de boeg is te lezen ‘Move to Zero. Nike’s journey toward a zero carbon and zero waste future’.

De naam FPS Maas is ook niet meer te zien, maar vervangen door H2 Barge 1. ‘De H2 Barge 1 is een belangrijk voorbeeld van hoe wij investeren in duurzaamheid in logistiek en transport’, stelt vicepresident Operations & Logistics van Nike EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika), Eb Mukhtar.

Holland Shipyards Group

H2 Barge 1 is het eerste schip dat FPS heeft laten ombouwen bij Holland Shipyards Group. De rederij is ruim vijf jaar geleden opgericht met als doel een binnenvaartvloot op te bouwen waarmee goederen emissievrij kunnen worden vervoerd.

Het schip is uitgerust met een brandstofcel-systeem op waterstof van Nedstack. De benodigde waterstof komt aan boord in verwisselbare tankcontainers. Het schip bespaart hiermee zo’n 2000 ton CO2 per jaar. De waterstof wordt geleverd door het Franse Air Liquide.

Later dit jaar wordt de FPS Waal omgebouwd naar waterstof. Ook dat gebeurt bij Holland Shipyards Group. Of dit schip vervolgens de H2 Barge 2 gaat heten is nog onduidelijk.

Project Condor

FPS is aangesloten bij Project Condor. Het doel van dit project is om in 2030 zo’n 45 binnenvaartschepen op waterstof in de vaart te hebben. Daarbij wordt de complete installatie aan scheepseigenaren aangeboden op pay per use-basis. Hierdoor hoeft de scheepseigenaar niet te investeren in de revolutionaire techniek en wordt per bedrijfsuur afgerekend.

De retrofit van H2 Barge 1 is ondersteund door subsidie vanuit het Interred North Sea Region Programmae, de RVO, Havenbedrijf Rotterdam en het EICB.

