Waterstofschip FPS Maas trekt de aandacht in Rotterdam

Het binnenvaartcontainerschip FPS Maas wordt donderdag 25 mei gedoopt in Rotterdam. Het eerste binnenvaartschip op waterstof is echter nu al te zien in Rotterdam. Niet in het water, maar op een 850 vierkante meter groot billboard op de Willemswerf.

‘Making an impact, by making none’, is de slogan van Future Proof Shipping. De rederij brengt deze week het eerste binnenvaartschip op waterstof in de vaart. Het schip is hiervoor geretrofit. Bij Holland Shipyards Group zijn de dieselmotoren vervangen door een op waterstof werkend brandstofcel-systeem. Daar wordt dit jaar ook het tweede schip, de FPS Waal, omgebouwd.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers is donderdag aanwezig bij de doop in Rotterdam. Hij zal de doop niet verrichten, want scheepsdopen worden traditiegetrouw door een vrouw uitgevoerd.

Het gigantische billboard op de Willemswerf is vlakbij de plek waar het 110-meterschip straks wordt gedoopt. De echte FPS Maas is nog niet in Rotterdam. Het kom donderdag vanuit Alblasserdam naar Rotterdam voor de doop.

