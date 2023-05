Harbers ziet belangrijke rol voor emissielabel binnenvaart

‘Waarschijnlijk gaan we zien dat afnemers erom vragen. Zij moeten kunnen aantonen dat hun transport groen gebeurt. Daarom is een emissielabel nodig’, zegt Harbers op de Rotterdamse Maasboulevard. Hij staat daar naast het 110 meter lange binnenvaartschip H2 Barge 1, waar hij even daarvoor aan boord was om een speciale emissielabelvlag te hijsen.

‘Het is nog niet zover dat elk schip verplicht een emissielabel moet hebben’, zegt Harbers. ‘Maar we vinden het wel belangrijk dat we dit nu belonen. Dat de partijen die hieraan hebben meegewerkt kunnen aantonen dat het écht een emissieloos schip is.’

CEO Richard Klattern van rederij Future Proof Shipping (FPS) verwacht dat de H2 Barge 1 nog wel even het enige schip met een A0-emissielabel blijft. ‘Andere schepen die bezig zijn met alternatieve brandstoffen hebben vaak nog een dieselmotor als backup aan boord. Dan ben je niet emissieloos. Het volgende schip dat een A0-emissielabel krijgt is ons tweede schip’, zei de CEO in zijn speech voor genodigden.

150 emissieloze binnenvaartschepen

Harbers benadrukt dat het ministerie in 2030 150 emissieloze binnenvaartschepen in de vaart wil zien. ‘Daarvoor is uit het Klimaatfonds 178 miljoen euro beschikbaar om waterstof te introduceren in de binnenvaart en het zware wegtransport. Dat geld gaat bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitrol van de infrastructuur van groene waterstof.’

De eerste van die 150 emisseloze binnenvaartschepen is er nu. Future Proof Shipping denkt over vijf jaar 25 emissieloze binnenvaartschepen in de vaart te hebben.

